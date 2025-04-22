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Kağızman'da Motosiklet Sürücüleri Jandarma Tarafından Bilgilendirildi

Kağızman'da Motosiklet Sürücüleri Jandarma Tarafından Bilgilendirildi
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Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kağızman'da motosiklet sürücülerine kaza öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirme yaptı. Sürücülere kask kullanımı ve takip mesafesi gibi önemli konularda uyarılarda bulunuldu.

Kağızman'da motosiklet sürücüleri jandarma ekiplerince bilgilendirildi.

Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri Kağızman Araç Muayene İstasyonu'nda muayene sırası bekleyen motosiklet sürücülerine motosiklet kaza durumu, kazalarda yapılan hatalar, virajlara düşük hızla girilmesi, takip mesafe kuralları, kask ve özel tertibat kullanımı gibi hayati önem taşıyan konularda bilgilendirme yaparak dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine ayrıca kurallarla ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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