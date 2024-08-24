Kağızman'da Kaleşnikov ve av tüfeği ele geçirildi

Kağızman'da Kaleşnikov, Kaleşnikov mühimmatı ve çok sayıda av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yasadışı silah ticareti yapan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda Kars'ın Kağızman ilçesi Evyapan köyünde, K.K. (22),K.A. (45) ve Z.K. (31) ikametgah ve eklentilerinde silah olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine şüphelilerin ikametgahlarına jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramada; 1 Kaleşnikov Piyade Tüfeği, 1 Kaleşnikov Şarjörü, 36 Kaleşnikov mühimmatı. 2 av tüfeği, 68 av tüfeği mühimmatı,3 el dürbünü ve 1 av bıçağı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili K.A., K.K. ve Z.K. gözaltına alındı Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.K. ve Z.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız Halkımızın huzur ve güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" denildi. - KARS