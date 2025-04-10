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Kağızman'da Kafeteryada Silahlı İnfaz: Uzman Çavuş Tutuklandı

Kağızman'da Kafeteryada Silahlı İnfaz: Uzman Çavuş Tutuklandı
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Kağızman'da bir kafeteryada, kendisine yan baktığını iddia eden elektrik dağıtım şirketi çalışanını tabancayla vurarak öldüren Uzman Çavuş S.K.'nin olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Olay sonrası uzman çavuş tutuklandı.

Kağızman'da bir kafeteryada Uzman Çavuş S.K.'nin (29), kendisine yan baktığını iddia ettiği elektrik dağıtım şirketi çalışanı Yakup Aydın'ı (32) tabancayla vurarak öldürdüğü olaya ilişkin görüntüler güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde olay anı ve yaşananlar yer alıyor. Kağızman'da yaşanan olay sonrası uzman çavuş tutuklanmıştı. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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