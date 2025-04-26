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Kağızman'da Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Kağızman'da Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
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Kars'ın Kağızman ilçesinde, yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan kesinleşmiş 4 yıl, 2 ay, 24 gün hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı ve tutuklandı.

Kağızman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmlar sürüyor.

Jandarma ekipleri, Kars'ın Kağızman ilçesinde hakkında "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 4 yıl, 2 ay, 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheli buradaki işlemlerimin ardından sevk edildiği adli makamlerce tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Konuyla igili olarak Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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