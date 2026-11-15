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Kağıthane'de uyuşturucu satan şüpheli Şişli'de 1 kilo 800 gram marihuanayla yakalandı

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Kağıthane'de motosikletle uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüpheli, Şişli'de zula olarak kullandığı adrese geldiği sırada yakalandı. Adreste 1 kilo 800 gram marihuana, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi; şüpheli tutuklandı.

Kağıthane'de motosikletle uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şüpheli, Şişli'de zula olarak kullandığı adrese geldiği sırada yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 1 kilo 800 gram marihuana, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda, motosikletle uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Ö.F.A. (28) isimli şüphelinin Şişli'de zula olarak kullandığı adres tespit edildi. Takibe alınan şüpheli, 12 Kasım 2026 tarihinde motosikletiyle adresin önüne geldiği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 800 gram marihuana, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ve paketleme cihazı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 13 Kasım tarihinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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