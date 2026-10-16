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Kağıthane'de uyuşturucu imalathanesine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

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Kağıthane'de 15 Ekim'de bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda binlerce hap ile uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kağıthane'de, uyuşturucu imalathanesine düzenlenen operasyonda, binlerce hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi. 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında 15 Ekim tarihinde Kağıthane'de belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Binlerce hap ele geçirildi

Adreste yapılan aramalarda, 40 bin pregabalin içeren hap, 58 bin 500 amfetamin içeren hap, 18 kilogram pregabalin, 46 kilogram amfetamin ve ekstazi üretiminde kullanılan 50 kilogram MDMA hammaddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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