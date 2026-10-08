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Kağıthane'de taksiye çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

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Kağıthane'de taksiye çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
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Kağıthane'de TEM Otoyolu'nda taksiye arkadan çarpan otomobil bariyerlere savruldu. Otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı; kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kağıthane'de aynı yönde seyir halindeki taksiye arkadan çarpan otomobil bariyerlere savruldu. Otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde kilometrelerce trafik yoğunluğu oluştu. Kaza alanı ve trafik havadan görüntülendi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Kağıthane mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 FN 8045 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 TAJ 72 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi bariyerlere çarparak dururken, otomobil bariyerlerin arasına sıkıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Taksi sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşımın kontrollü sağlandığı otoyolda trafik yoğunluğu oluştu. Bariyerlerin arasına sıkışan otomobilin çekiciyle çıkarılması ve kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından kapatılan şeritler yeniden trafiğe açıldı. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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