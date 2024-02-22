Kağıthane'de şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı, kıskıvrak yakalanan torbacı tutuklandı

İSTANBUL - Kağıthane'de polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde az miktarda uyuşturucu madde bulundu. Ekipler bulunan uyuşturucu maddenin satıcısının peşine düşünce torbacı kıskıvrak yakaladı. Üzerinden ve evinden bir miktar uyuşturucu bulunan torbacı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayişin sağlanarak suçların önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, 19 Şubat'ta saat 17.15 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde bir şahıs şüphe üzerine durdurularak üzeri arandı. Şüphelinin üzerinden düşük miktarda uyuşturucu bulan ekipler, şahıs hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak suçundan' adli işlem başlattı. Polis ekipleri, şahsın uyuşturucu maddeyi aldığı torbacıyı tespit etmek için detaylı çalışmalarını sürdürdü. Aynı mahalle çevresinde gerçekleştirilen izleme ve gözlem çalışmalarında uyuşturucu madde satıcısı L.K. yakalandı. Şüphelinin üst aramasında 1.20 gram içime hazır narkotik madde, 1 cep telefonu, narkotik madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 135 lira para ele geçirildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise satışa hazır hale getirilmiş 6 parça şeklinde 7.5 gram mariuhana, paketli 4 parça şeklinde 374 gram mariuhana, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu hap da bulundu. Yakalanan şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.