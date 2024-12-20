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Kağıthane'de sokak ortasında 'aldatma' kavgası kamerada

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Kağıthane'de bir kadın, kendisini aldatıldığını iddia ettiği erkek arkadaşına sokak ortasında saldırdı. Erkek arkadaşının başka bir kadınla buluştuğunu öğrenen kadın, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma büyüdü ve kadın, erkek arkadaşının gitmesine izin vermedi. Olayı mahalleli cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Aralarında arbede yaşanan çift, yokuş aşağıya giderek gözden kayboldu.

KAĞITHANE'de bir kadın kendisini aldattığını iddia ettiği erkek arkadaşına sokak ortasında saldırdı. Kadın, "Seni bırakmayacağım, etrafına bak rezil, bana bunu niye yaptın" diyerek dakikalarca bağırdı. Kavgayı mahalleli cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, saat 00.45 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın erkek arkadaşının kendisine yalan söyleyerek başka kadınla buluştuğunu öğrendi. Kadın sokakta erkek arkadaşıyla tartışmaya başladı. Giderek büyüyen tartışmada, "Bırakmayacağım etrafına bak rezil. Niye yaptın bana bunu" diyerek bağırdı. Sesleri duyan vatandaşlar balkona çıkıp çifte müdahale etmeye çalıştı ancak öfkelenen kadın sakinleşmedi. "Ne yaptım ben sana, sen böyle yapınca mı oluyor" diyerek bağırmaya devam etti.

MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRDILAR

Erkek arkadaşının gitmesine izin vermeyen kadın, "Ne bekliyorsun? Yalanlarla dolanlarla bardaki kadınların yanına mı gideceksin" diyerek tekme attı. Kadının gitmesine izin vermemesi ve çekiştirmesi üzerine adam da "Ne yapıyorsun, bırak" diyerek defalarca bağırıp kaçmaya çalıştı. Ancak kadın onu tutarak gitmesine izin vermeyince aralarında arbede yaşandı. Çift ardından bu şekilde yokuş aşağıya giderek gözden kayboldu. Yaşananları ise mahalleli cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kağıthane'de sokak ortasında 'aldatma' kavgası kamerada
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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