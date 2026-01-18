Haberler

Kağıthane'deki kanlı saldırının detayları ortaya çıktı: GPS cihazıyla takip edip saatlerce beklemişler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Burak Tunçel'in kullandığı otomobile düzenlenen saldırıda 40'a yakın kurşun isabet etti. Saldırganların, Tunçel'in aracının altına yerleştirdiği sinyal takip cihazı ile 9 saat bekledikleri belirlendi. Olay sonrası 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Burak Tunçel'in hayatını kaybettiği otomobile silahla düzenlenen saldırının detayları ortaya çıktı. Tunçel'in aracının altına sinyal takip cihazı yerleştirdiği belirlenen saldırganların, hedeflerini 9 saat boyunca beklediği tespit edildi. Saldırganların ardından kaçtıkları aracı Kemerburgaz'da ateşe verdikleri belirlendi.

Olay, 15 Ocak'ta saat 11.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde meydana gelmiş, park halindeki 34 HUB 246 plakalı araca kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından otomatik silahla saldırı düzenlenmişti. 40'a yakın kurşunun isabet ettiği otomobilin sürücüsü Burak Tunçel (25) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olay sonrası polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda araç içerisinde Burak Tunçel'in uzun namlulu silahlarla öldürülmesi ile ilgili olarak şüphelilerle birlikte hareket eden 3 şahıs yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kanlı saldırının detayları ortaya çıktı

Saldırganların, Tunçel'in aracının aracının altına GPS (sinyal takip) cihazı yerleştirdiği belirlendi. Saat 03.00'te aracın yananı geldikleri tespit edilen saldırganların yaklaşık 9 saat bekledikleri ve Tunçel araca bindiği sırada harekete geçtikleri tespit edildi. Ortalığı savaş alanına çeviren saldırganların geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştıkları ardından aracı Kemerburgaz'da yaktıkları belirlendi. Öte yandan 10 gün önce cezaevinden tahliye edilen Tunçel'in ise poliste 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Pakistan'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti

AVM alevlere teslim oldu: 6 kişi hayatını kaybetti
ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Pınar Deniz yeni imajıyla göz kamaştırdı

Bu hallerini unutun! Yeni imajıyla göz kamaştırdı
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video