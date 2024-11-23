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Kağıthane'de Sağanak Yağış Aracında Sıkışan Kadın Sürücü Kurtarıldı

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İstanbul Kağıthane'de meydana gelen sağanak yağış sonrası bir kadın sürücü su birikintisinde kaldı. Sürücü, kendi çabasıyla aracından çıkarken, bölgede ekipler su tahliye çalışması başlattı.

Kağıthane'de sağanak yağış nedeniyle bir kadın sürücü aracıyla su birikintisinde kaldı

İSTANBUL - Kağıthane'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle seyir halindeki bir kadın sürücü, su birikintisi içinde kaldı. Sürücü, kendi imkanlarıyla otomobilin içinden çıkarken, bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kağıthane Seyrentepe Tem Otoyolu'na bağlı Ankara istikametine giden cadde üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir kadın sürücü, sağanak yağış nedeniyle biriken suyun içinde kaldı. Kadın kendi imkanlarıyla otomobilin içinden çıkarken, bölgeye ekipler sevk edildi. Trafik ekipleri tarafından güzergah trafiğe kapatıldı. Öte yandan, ekiplerin suyu tahliye etme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kağıthane'de Sağanak Yağış Aracında Sıkışan Kadın Sürücü Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - 3.Sayfa
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