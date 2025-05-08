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Kağıthane'de Motosiklet Tamirhanesinde Patlama: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Kağıthane'de Motosiklet Tamirhanesinde Patlama: Bir Genç Hayatını Kaybetti
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İstanbul Kağıthane'de motosiklet tamirhanesinde meydana gelen patlamada Oğuzhan Gündoğdu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kağıthane'de tamirhanedeki patlamada ölen gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

İSTANBUL - İstanbul Kağıthane'de motosiklet tamirhanesinde patlama sonrası çıkan yangında hayatını kaybeden gencin cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Yılmaz Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Seyrantepe Oto Sanayi'de bulunan motosiklet tamirhanesinde iddiaya göre kaynak yapıldığı esnada patlama meydana gelmiş ve patlama sonrası oluşan yoğun dumanlar nedeniyle 4 kişi içeride mahsur kalmıştı. Yangın esnasında motosiklet tamirhanesine ait depoda bulunan Oğuzhan Gündoğdu hayatını kaybetmiş, Mustafa G. (56), Cemal Ö.ve Ümit Ç. ise yaralanmıştı.

Cenaze Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Olayın ardından çevrede toplanan vatandaşlar büyük üzüntü yaşarken, bazı vatandaşların ise yangını camlardan ve balkonlardan izlediği görüldü. Polis, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıktığı dükkanda detaylı çalışma yaptı. Yangında hayatını kaybeden Oğuzhan Gündoğdu'nun cenazesi, yapılan ilk incelemelerin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

"Vefat eden kişi yardım istedi ama kurtaramadılar"

Ömer Tüfekçi isimli vatandaş, "Yangın motor tamirhanesinde kaynak yaparken çıkmış. Vefat eden kişinin babası sonradan geldi. Onun haricinde içeride başkaları da varmış. Diğerlerini hastaneye götürmüşler. Vefat eden kişiyi tanıyorum, yangını gördüm. Vefat eden kişi yardım istedi ama kurtaramadılar. Gelen arkadaş onu alamadığını kurtaramadığını söyledi" diye konuştu.

"Yangın haberini aldık geldik"

Hayatını kaybeden gencin arkadaşı olduğunu söyleyen Ahmet Koç, "Ben de buranın eski çalışanıydım. İş yerime giderken burada yangın olduğunu söylediler geldim ve arkadaşın vefat ettiğini öğrendim. Yangın kaynak yapılırken meydana gelmiş. Diğerleri çıkmayı başarmış fakat kendisi depo bölümünde kalmış ve vefat etmiş. Kendisi arkadaşımdı. Çalıştığı yerdeki ustalardan biriydi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜHEDA KIROĞLU - 3.Sayfa
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