Kağıthane'de yokuştan kayan kamyonet kar topu oynayanlara çarptı: 2 çocuk yaralandı

Kağıthane'de kar yağışı sonrası yokuştan kayan bir kamyonet, kar topu oynayan iki çocuğa çarparak yaralanmalarına neden oldu. Sürücü olay yerinden kaçarken, kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kağıthane'de yokuştan kayan kamyonet, kar topu oynayan çocuklara çarptı. Yol kenarına savrulan 2 çocuk yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.15 sıralarında Kağıthane ilçesi Yeşilce Mahallesi Barbaros Caddesi Damar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden bastıran kar yağışı sonrası 34 FRT 676 plakalı kamyonet yokuştan indiği sırada araç sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yolda kaymaya başlayan kamyonet, sokakta kar topu oynayan F.Z.E. (10) ve kardeşi Ö.H.E.'ye (8) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuklar yaralanırken, araç ise doğalgaz kutusuna ve park halindeki 34 DND 240 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuklar, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, yokuştan inen aracın kaydığı ve çocuklara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın karla oynayan çocukların arasına daldığı, ardından park halindeki araca çarpıp kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL

