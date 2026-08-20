Haberler

Kağıthane'de İskele Kırıldı: 4 İşçi Kurtarıldı

Kağıthane'de İskele Kırıldı: 4 İşçi Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Kağıthane’de inşaatta çalışan işçilerin bulunduğu iskele kırıldı.

İstanbul Kağıthane'de inşaatta çalışan işçilerin bulunduğu iskele kırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kırılan iskelede mahsur kalan 4 işçiyi kurtardı. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanan olmadı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde bulunan inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre inşaatta çalışan işçilerin bulunduğu 10. kattaki iskele kırıldı. İskelenin kırılması ile birlikte iskelede bulunan 4 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kırılan iskelede bulunan 4 işçiyi kurtarma çalışmalarına başladı. Mahsur kalan işçilerin halat ile kendilerini güvene aldığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda iskelede mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları

İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver

Gerilim had safhada! Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Aziz Yıldırım 'Kulüp bul' dedi

Fener'de bir ayrılık daha! Aziz Yıldırım "Kulüp bul" dedi
Nereden nereye! İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı

Nereden nereye! Yeni takımı çok konuşulur
Canlı yayında bir kadını bıçaklamıştı! 'Karagül' lakaplı sosyal medya fenomeni tahliye edildi

Canlı yayında kadını bıçaklamıştı! 'Karagül' hakkında yeni karar
Fenerbahçe'den sürpriz Arda Güler açıklaması

Fenerbahçe'den sürpriz açıklama! Tekrarlanırsa suç duyurusu yapılacak
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı
Mart ayında evini satıp 1 kilo altın almıştı! İşte 6 aylık kazancı

Mart ayında evini satıp 1 kilo altın almıştı! İşte 6 aylık kazancı
Rusya'dan İsrail'e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar

İsrail'in son hamlesi Rusya'nın sabrını taşırdı: Yok olacaksınız