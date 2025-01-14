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Kağıthane'de Hızlı Sürücü Kazası: Otomobil Ters Döndü

Kağıthane'de Hızlı Sürücü Kazası: Otomobil Ters Döndü
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Kağıthane'de hız yapan sürücünün tümsekten geçerken kontrolü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, otomobil park halindeki iki araca çarpıp takla attı. Başından yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de hızla giden sürücü, tümsekten geçtiği sırada kontrolü kaybedip park halindeki 2 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü, başından yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Ortalığı savaş alanına çeviren kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 LCH 18 plakalı otomobiliyle hız yapan Bülent Karataş, tümsekten geçtiği sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 2 araca çarpıktan sonra takla atarak ters döndü.

Araç içinde sıkıştı

Karataş araçta sıkışırken, çevredeki vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkartılan Karataş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Başından yaralandığı öğrenilen Karataş'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin tümsekten geçtiği sırada kontrolden çıkıp park halindeki 2 araca çarparak ters dönmesi ardından da vatandaşların yardıma koştuğu anlar anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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