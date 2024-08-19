Kağıthane'de Filistinli iş adamına suikast: 1 ölü, 2 yaralı
Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde Filistinli bir iş adamına susturuculu silahla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, bir Filistinli ve koruması yaralandı. İş adamının durumu ağır. Polis ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Kağıthane'de Filistinli iş adamına susturuculu silahla suikast: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
İSTANBUL - Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde Filistinli olduğu öğrenilen iş adamına kişi veya kişiler tarafından susturuculu silahla silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda araçta bulunan bir Filistinli susturuculu silahla vurularak hayatını kaybederken, kurşunların hedefi olan 1 Filisinli ve koruması ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan iş adamının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası şüpheli veya şüphelilerin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Saldırı nedeniyle polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.