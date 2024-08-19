Kağıthane'de Filistinli İş Adamına Silahlı Saldırı

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde Filistinli olduğu öğrenilen iş adamına kişi veya kişiler tarafından susturuculu silahla silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda araçta bulunan bir Filistinli susturuculu silahla vurularak hayatını kaybederken, kurşunların hedefi olan 1 Filisinli ve koruması ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan iş adamının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası şüpheli veya şüphelilerin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Saldırı nedeniyle polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL