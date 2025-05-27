Kağıthane'de Eğlence Mekanına El Bombası Saldırısı: 7 Yaralı

Kağıthane'de Eğlence Mekanına El Bombası Saldırısı: 7 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kağıthane'de bir eğlence mekanında meydana gelen el bombası saldırısında 7 kişi yaralandı. Olay, motosikletli iki kişi tarafından gerçekleştirildi. Sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi, saldırganların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Kağıthane'de kimliği belirsiz kişilerce bir eğlence mekanına el bombası ile saldırı düzenlendi. Yaşanan patlamada 7 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.40 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın eğlence mekanı olarak kullanılan ikinci katına motosikletli 2 kişi tarafından el bombası atıldı. Bomba ile yapılan saldırı sonucunda 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, asayiş, bomba uzmanları, olay yeri inceleme, özel harekat, terörle mücadele ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olayın meydana geldiği caddede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve hassas burunlu köpeklerle inceleme yapıldı. Ayrıca ekipler saldırganları yakalamak için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. 3'ü ağır olmak üzere yaralanan 7 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

El bombası ile saldırı yapan şüphelileri yakalamak için ekipler geniş kapsamlı çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Putin, ABD'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor

Putin'den Trump'ı karşısına alacak çıkış: Nefeslerinin kesilmesi lazım
Erdoğan'ın, 'Adaylık derdim yok' sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama

Erdoğan'ın "adaylık" çıkışı soruldu! Sözcü Çelik'in yanıtı çok net
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı

İBB Başkanvekili, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Emektar oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi

Usta oyuncu Bodrum'da ölümden döndü
Çok sayıda şubesi bulunan Başkent Gross konkordato talep etti

Ünlü market zinciri konkordato talep etti
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu

Sezonu 3 puanla noktaladı! İşte Terim'in Suudi Ligi'ndeki sıralaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.