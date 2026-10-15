Haberler

Kağıthane’de bulunan cesedin kimliği belli oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kağıthane’de bulunan cesedin kimliği belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kağıthane’de dere kenarında köprünün ayağına takılı halde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu.

Kağıthane'de dere kenarında köprünün ayağına takılı halde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu. Cesedin 56 yaşındaki Ahmet Usta'ya ait olduğu belirlendi.

İstanbul'da etkili olan yağış sonrası sel baskınlarında 3 vatandaş hayatını kaybetti. Kağıthane Sadabat Parkı'nda dere kenarındaki köprünün ayağına takılı hareketsiz cesedi görenler, durumu 112 Acil servise bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yaptığı kontrolün ardından cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kimliği belirlenen cesedin Ahmet Usta'ya (56) ait olduğu belirlendi.

Hayatını kaybeden Usta'nın Sarıyer'de, sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Futbol dünyasını sarsan itiraf: İki tabancayla dolaşıyordum

Ülkenin tanıdığı isimden "Çift tabanca dolaşıyorum" itirafı geldi!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis Akademisinde yeni dönem başladı! İki önemli merkezin açılışı yapıldı

Polis Akademisinde yeni dönem! İki önemli merkezin açılışı yapıldı
Terörist Mihraç Ural'ın ilk görüntüleri yayınlandı

Terörist Mihraç Ural'ın ilk görüntüleri yayınlandı
AYM, 26 siyasi partinin kesin hesaplarını kabul etmeyip suç duyurusuna karar verdi

AYM, 26 parti için harekete geçti! Suç duyurusunda bulunulacak
AVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılar

"AVM'den ayrılın" anonsuyla otoparka indi, asıl kabusu orada yaşadı
Kazadan 7 saat önce 'Yağmur daha da hızlanırsa ölürüz' demişti! Antalya'da 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

7 saat önce 'ölürüz' demişti! Son videosu yürekleri yaktı
İmamoğlu savunma yapıyor! İstanbul'daki sel felaketiyle başladı

İmamoğlu, savunmasının 2. gününe sel felaketiyle başladı
Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı

Bu görüntü gerçekse ortalık fena karışacak