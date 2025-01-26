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Kağıthane'de Boşanma Kavgası Kanlı Bitti: Enişte Öldürüldü

Kağıthane'de Boşanma Kavgası Kanlı Bitti: Enişte Öldürüldü
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Kağıthane'de Kerem Emir K., ablası ile boşanma aşamasındaki eniştesi Şahin Ekmen'i silahla vurarak öldürdü. Zanlı, Eyüpsultan'da polis tarafından yakalandı.

Kağıthane'de Kerem Emir K.(34), ablası ile boşanma aşamasında olan eniştesi Şahin Ekmen'i (48) silahla vurarak öldürdü. Zanlı, Eyüpsultan'da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, geçtiğimiz cuma günü Kağıthane Merkez Mahallesi'nde yaşandı. E.E., boşanma aşamasındaki eşi Şahin Ekmen ile tartışınca, kardeşi Kerem Emir K.'yı aradı. Eve gelen Kerem Emir K., tartıştığı eniştesi Şahin Ekmen'i 3 kurşunla ağır yaraladı. Olayın ardından zanlı kaçarken, eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Kemer Emir K.'yı Eyüpsultan'da saklandığı evde gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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