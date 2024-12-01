Kağıthane'de Araç Camından Sarkarak Seyahat Eden Çocuk Şaşırttı

Kağıthane'de bir çocuğun seyir halinde ilerleyen bir aracın ön camından sarkarak seyahat ettiği anlar, başka bir aracın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ailenin rahatlığı dikkat çekerken, o anlar yürekleri ağızlara getrdi.

Olay, 29 Kasım tarihinde Kağıthane'de meydana geldi. 20 RC 713 plakalı bir aracın seyir halinde ilerlediği sırada ön camından küçük bir çocuğun sarkması, yürekleri ağızlara getirdi. Başka bir aracın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, ara sokakta seyreden minibüs tarzı bir aracın, ön camından küçük yaşlarda çocuğun uzun süre ayağını sarkıtarak yolculuk yaptığı anlar yer aldı. Ayrıca küçük çocuğu araç içerisine almayan ailenin rahat tavırları de dikkat çekti. - İSTANBUL