Kağıthane'de Araç Camından Sarkarak Seyahat Eden Çocuk Şaşırttı
Kağıthane'de bir çocuğun seyir halindeki aracın ön camından sarkarak yolculuk yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ailenin rahat tavırları ve çocuğun durumu yürekleri ağızlara getirdi.
Kağıthane'de bir çocuğun seyir halinde ilerleyen bir aracın ön camından sarkarak seyahat ettiği anlar, başka bir aracın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ailenin rahatlığı dikkat çekerken, o anlar yürekleri ağızlara getrdi.
Olay, 29 Kasım tarihinde Kağıthane'de meydana geldi. 20 RC 713 plakalı bir aracın seyir halinde ilerlediği sırada ön camından küçük bir çocuğun sarkması, yürekleri ağızlara getirdi. Başka bir aracın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, ara sokakta seyreden minibüs tarzı bir aracın, ön camından küçük yaşlarda çocuğun uzun süre ayağını sarkıtarak yolculuk yaptığı anlar yer aldı. Ayrıca küçük çocuğu araç içerisine almayan ailenin rahat tavırları de dikkat çekti. - İSTANBUL