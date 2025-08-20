Kağıthane'de Ambulansa Yol Vermeyen 2 Sürücü ve 1 Yolcu Yakalandı

Olay, 18 Ağustos tarihinde Seyrantepe'de meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, bir kargo kamyonu sürücüsü, otomobil sürücüsü ve bir yolcu yol verme nedeniyle sokak içerisinde tartışmaya başlamıştı. İki sürücü de birbirine yol vermemek için direnmiş bu sırada arkada ise bir ambulansın beklediği görülmüştü. Ambulans sürücüsü defalarca siren çalarak yol istemiş ancak sürücülerin tartışması bir türlü sonlanmamıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın cep telefonu görüntülerinin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen F.Ş (47) F.T (44) ve Z.T (53) isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslara, Karayolları Trafik Kanunun, "geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermemek", "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu trafik işaretleri ile belirtildiği yerde duraklamak" ve "taşıt yolu üzerinde yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları" maddelerinden idari para cezası uygulandı. Öte yandan, Z.T isimli şahsa "cebir veya tehdit kullanarak araçların hareket etmesini engellemek, durdurmak" maddesinden ise adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
