Kağıthane'de alkollü sürücü viyadükte kazaya neden oldu: Cip yan yattı

Kağıthane'de viyadük üzerinde seyreden cipe çarpan alkollü sürücü kazaya sebep oldu. Cipin içinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından çıkarılırken, 2 şerit trafiğe kapandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kağıthane Nurtepe Viyadüğü Okmeydanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen 34 MUA 93 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyreden 34 JUV 15 plakalı cipe sol tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip yoldan çıkarak yan dönerken, sürücüsü içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak 2 şeridi trafiğe kapattı; trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Cipin içinde sıkışan sürücü, kendi imkanları ve çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarıldı. Bilincinin açık olduğu öğrenilen sürücü, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza sonrası hasarlı araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından kapanan 2 şerit yeniden trafiğe açıldı ve trafik normal seyrine döndü. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı