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Kağıthane'de Alkollü Sürücü Dere Kenarına Uçtu

Kağıthane'de Alkollü Sürücü Dere Kenarına Uçtu
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Kağıthane'de alkollü bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobili dere kenarındaki yürüyüş yoluna uçtu. Sürücü gözaltına alındı, kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, dere kenarında bulunan yürüyüş yoluna uçtu. Alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir eden 34 HDB 887 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere kenarında bulunan yürüyüş yoluna uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından 2.14 promil alkollü olduğu belirlenen 34 HDB 887 plakalı otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazada ölü veya yaralı olmadığı öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor. Kaza sonrası otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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