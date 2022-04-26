Yer anlaşmazlığı yaşayan kağıt toplayıcısı iki kadın, saçlarından kan gelene kadar kavga etti
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Esenyurt'ta yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşayan kağıt toplayıcısı iki kadın saç saça kavga etti. Saçlarından kan gelene kadar kavgayı sürdüren kadınların o anları kameraya yansıdı.
ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşanan olayda iddialara göre kağıt toplayıcısı iki kadın arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda büyüyen tartışma kadınlar arasında saç saça kavgaya dönüştü.
KADINLARIN SAÇ SAÇA KAVGASI KAMERADA
Dakikalarca devam eden olayda saçlarından kan gelen kadınlar, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle ayrıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa