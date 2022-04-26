Yer anlaşmazlığı yaşayan kağıt toplayıcısı iki kadın, saçlarından kan gelene kadar kavga etti - Haberler

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Yer anlaşmazlığı yaşayan kağıt toplayıcısı iki kadın, saçlarından kan gelene kadar kavga etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yer anlaşmazlığı yaşayan kağıt toplayıcısı iki kadın, saçlarından kan gelene kadar kavga etti

Esenyurt'ta yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşayan kağıt toplayıcısı iki kadın saç saça kavga etti. Saçlarından kan gelene kadar kavgayı sürdüren kadınların o anları kameraya yansıdı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşanan olayda iddialara göre kağıt toplayıcısı iki kadın arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda büyüyen tartışma kadınlar arasında saç saça kavgaya dönüştü.

KADINLARIN SAÇ SAÇA KAVGASI KAMERADA

Dakikalarca devam eden olayda saçlarından kan gelen kadınlar, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle ayrıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt, 3. Sayfa, Haberler

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