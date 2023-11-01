Kağıt Toplayıcısı İş Yerinin Varillerini Çaldı

Veysel TİMDU/ İSTANBUL, BEYLİKDÜZÜ'nde bir kağıt toplayıcısı, iş yerinin bahçesinde bulunan varilleri çaldı. Kağıt toplayıcısının sokaktan geçen vatandaşın uyarılarına aldırış etmeyip, varilleri çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 14.20 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Mohaç Caddesi'nde meydana geldi. Kağıt toplayıcısı caddedeki bir iş yerinin bahçesinde bulunan varilleri gözüne kestirdi. Korkulukların arkasından sarkan şüpheli, bahçedeki demir varilleri el arabasına yüklemeye başladı. Şüpheli sokaktan geçerken kendisini uyaran vatandaşa da aldırış etmedi. Varilleri el arabasına yükleyen şüpheli olay yerinden uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.