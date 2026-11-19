İsrail'in merkezindeki Arap kenti Kafr Kasım'da İsrailli bir yerleşimci, farklı noktalarda 8 Filistinliyi aracıyla ezerek yaraladı.

İsrail'de Filistinlilere yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. İsrail'in merkezinde bulunan Arap kenti Kafr Kasım'da bir İsrailli yerleşimci, aracıyla farklı noktalarda Filistinlileri hedef aldı. Dün akşam meydana gelen saldırılarda, aralarında 4 kadının da bulunduğu 8 Filistinli yaralandı. Yerel kaynaklara göre saldırgan, kentte farklı noktalarda karşılaştığı Filistinlileri kasıtlı olarak aracıyla ezdi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, bazılarının durumunun orta derecede olduğu bildirildi.

İsrail polisi, olayla bağlantılı olduğu iddia edilen bir şüphelinin gözaltına alındığı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

"Arap toplumumuzun üyelerini hedef alan bir terör eyleminden söz ediyoruz"

Kafr Kasım Halk Komitesi Başkanı Saed Issa, yaşananların sıradan bir trafik kazası değil, "kasıtlı bir terör eylemi" olduğunu söyledi. Saldırganın düğün salonundan çıkan kadınları art arda hedef aldığını ve olay yerinden kaçtığını belirten Issa, kadınların yürüdüğü sırada aracın aşırı hızla üzerlerine sürüldüğünü ifade etti. Saed Issa açıklamasında, "Arap toplumumuzun üyelerini hedef alan bir terör eyleminden söz ediyoruz. Bu olay durup dururken yaşanmadı. Aksine, seçimler sırasında başlayan ve bakanların, İsrail Başbakanı'nın açıklamaları ile İsrail medyasının Araplara yönelik hedef gösterici söylemlerinin sonucudur. Bu nefret söylemleri nedeniyle yeni bir dönemle karşı karşıyayız. Bu olay, toplumumuzun üyelerine yönelik terör eylemlerinin başlangıcına işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı