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Kafkametler faciası davasında mahkeme telsiz kayıtlarını istedi

Kafkametler faciası davasında mahkeme telsiz kayıtlarını istedi
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Zonguldak Karadeniz Ereğli'de 5 denizcinin öldüğü Kafkametler gemisi faciası davasında mahkeme, telsiz kayıtlarının incelenmesine karar verdi ve duruşmayı 5 Ekim'e erteledi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023 tarihinde 5 denizcinin hayatını kaybettiği Kafkametler gemisi faciasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme heyeti, olay gününe ait telsiz kayıtlarının incelenmesi için ilgili kuruma müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı 5 Ekim'e erteledi.

Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasına, geminin sahibi olan şirketin yetkilileri S.Ö., G.Ö. ve K.Ö. katılmazken, hayatını kaybeden mürettebatın bazı yakınları ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen Mustafa Baykuş, gemiye yük temini ile evrak işlemlerini yürüttüğünü belirterek, olayın yaşandığı seferde herhangi bir gecikme olmadığını, geminin planlanan program doğrultusunda hareket ettiğini ifade etti.

Olayda hayatını kaybeden gemi 3. kaptanı Mustafa Nacar'ın annesi Gülay Nacar ise, yargılamanın uzun sürmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Torunum babasız kaldı. Bu dava daha ne kadar sürecek?" dedi.

Sanık avukatı, şirket yetkililerinden S.Ö.'nün gemi adamı belgesinin süresinin dolduğunu ve hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle gerekli işlemleri yaptıramadığını belirterek, yasağın kaldırılmasını talep etti. Müşteki avukatı ise S.Ö.'nün şirket yönetiminde görevli olduğunu belirterek, talebin reddedilmesini ve tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, 18-20 Kasım 2023 tarihlerine ait gemi telsiz kayıtlarının temin edilmesi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına karar verdi. Ayrıca sanık S.Ö. hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 5 Ekim tarihine erteledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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