Kadirli'de şiddetli yağmur su taşkınlarına neden oldu - Haberler

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Kadirli'de şiddetli yağmur su taşkınlarına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kadirli'de şiddetli yağmur su taşkınlarına neden olduSumbas yolu üzerinde yarım metreye varan su birikintisi oluştu.

Kadirli'de şiddetli yağmur su taşkınlarına neden oldu

OSMANİYE Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam üzeri saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilerken cadde ve sokaklarda su taşkınları yaşandı. Kadirli ilçesinde akşamüzeri saatlerinde aniden bastıran ve aralıksız devam eden sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken cadde ve sokaklar yağmur suyu ile doldu, bazı işyerlerini su bastı. Yağmur sularının biriktiği Cemalpaşa mahallesi adliye civarında Kadirli- Sumbas yolu üzerinde yarım metreye varan su birikintisi oluştu. Biriken yağmur suyundan dolayı Kadirli-Sumbas yolu trafiğe kapandı. Öte yandan şehir merkezinde bulunan Kamil Kara Bulvarı ve Osmaniye yolu üzerinde de yağmur suyu birikintisi araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Kadirli Belediyesi ekipleri su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - 3. Sayfa

Osmaniye, Kadirli, Sumbas, su, 3. Sayfa, Haberler

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