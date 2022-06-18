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Kadınların görüntü ve fotoğraflarını çektiği iddia edilen şüpheliye meydan dayağı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Kadınların görüntü ve fotoğraflarını çektiği iddia edilen şüpheliye meydan dayağı Genç adamı linç edilmekten polis kurtardı Kaçan gencin yakalanıp darp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmak kenarında genç kızların görüntülerini çektiği...

- Kadınların görüntü ve fotoğraflarını çektiği iddia edilen şüpheliye meydan dayağı

Genç adamı linç edilmekten polis kurtardı

Kaçan gencin yakalanıp darp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmak kenarında genç kızların görüntülerini çektiği belirlenen şüpheliyi polis vatandaşların elinden zor aldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından geceyi karakolda geçiren yabancı uyruklu şüphelinin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldığı bildirildi.

Olay Aşağı Hisar Mahallesi Irmak kenarında yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte oturan bir genç kızın, bir şahıs tarafından görüntüsünün çekildiğini söylemesi zerine Manavgat Belediyesi Özel Güvenlik Elemanları ve vatandaşlar harekete geçti. Özel Güvenlik Elemanları tarafından yakalanan şahıs, bir anlık boşluktan yararlanarak kaçmaya başlayınca vatandaşlar arkasından kovaladı. Eski garaj girişinde kıstırılan ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen şahıs, kendisini kovalayanlar tarafından darp edilirken, olay yerine gelen polisler tarafından öfkeli kalabalığın elinden güçlükle alındı.

Yüzüne ve başına çok sayıda darbe aldığı belirlenen şahıs, ambulansla hastaneye götürülürken, hastanedeki tedavisinin ardından Şelale Polis Merkezine götürüldü. Geceyi burada geçiren şüpheli, sabah yeminli tercüman eşliğinde ifade verdi. Yabancı uyruklu şahsın, yangın bölgesinde çalıştığı ve üzerinde kimlik bulunmadığı bildirildi.

Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği belirlenen şüphelinin, ifadesinin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya'ya gönderilmesi bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - 3. Sayfa

Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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