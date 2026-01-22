Haberler

Muş'ta kadınlara yönelik KADES bilgilendirmesi

Muş'ta kadınlara yönelik KADES bilgilendirmesi
Güncelleme:
Muş İl Jandarma Komutanlığı, Muş Gençlik Merkezinde kadınlara KADES uygulaması ve erken yaşta zorla evlilik konularında bilgilendirme yaptı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten Muş Gençlik Merkezinde kurs gören kadınlara yönelik KADES uygulaması, 6284 sayılı kanun ile erken yaşta ve zorla evlilik konularında bilgilendirme yapıldı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı, kadınlara yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından, Muş ili Merkez ilçesinde bulunan Muş Gençlik Merkezinde kurs gören kadın vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Eğitimde, Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtılarak uygulamanın kullanım şekli anlatıldı. Ayrıca 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında detaylı bilgi verildi. Bilgilendirme faaliyetinde, erken yaşta ve zorla evliliklerin hukuki ve toplumsal sonuçlarına da değinilerek kadınların hakları konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı. Programın, benzer çalışmalarla kent genelinde devam edeceği bildirildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
