El freni çekilmeyen VIP minibüs az kalsın üzerlerine düşüyordu! Kadınlar facia önledi
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Bursa'da VIP minibüs park halindeyken harekete geçti. Sürücüsü altında kalmaktan takla atarak ve sürünerek kurtuldu. Minibüsten inme aşamasındaki kadınlar da banketten düşüp takla atacak aracı tutup kazayı önledi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Yıldırım ilçesi Karamazak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sürücü, eşya indirmek için bagajı açıp el frenini çekmeden VIP minibüsü park etti. Sürücünün bagajdan eşya alacağı esnada VIP minibüsün harekete geçti.
YOLCU KADINLAR FACİAYI ÖNLEDİ
Sürücü takla atıp sürünerek minibüsün altında kalmaktan kurtuldu. Yaklaşık 1 metreden yuvarlanıp takla atması muhtemel minibüs de yolcu kadınlar tarafından son anda müdahale edilerek durduruldu.
OLAY ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Mahalle sakinleri de kısa sürede yardıma koştu. Minibüsün çarptığı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olaya şahit olan mahalle sakinleri olayı anlatırken, muhtemel bir faciadan dönüldüğünü ifade ettiler.