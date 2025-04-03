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Kadını sokak ortasında önce taciz sonra darp ettiler

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Kayseri'de sokak ortasında hareketsiz yatar vaziyette bulunan kadının cinsel tacize uğrayıp darp edildiği tespit edildi. Polis ekiplerinin çalışmasıyla çok sayıda suç kaydı bulunan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Ahievran Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde dehşet yaşandı. G.K. (25) isimli kadının sokak ortasında hareketsiz vaziyette yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalelerinin ardından kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

KADINA CİNSEL SALDIRI VE DARP

İldem Şehit Ertuğrul Taciroğulları Polis Merkezi ekipleri tarafından yapılan kamera incelemeleri ve araştırmalar sonucunda operasyon yapıldı. Bu kapsamda G.K.'ye "cinsel saldırı" ve "darp" olayını gerçekleştirdiği tespit edilen hakkında 16 suç kaydı bulunan G.G. (37), 14 suç kaydı bulunan G.T. (34) ve 3 suç kaydı bulunan S.K. (32) saklandıkları evde yakalandı.

Kadını sokak ortasında önce taciz edip sonra darp ettiler

SUÇ MAKİNESİ 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece "cinsel saldırı" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadını sokak ortasında önce taciz sonra darp ettiler
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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