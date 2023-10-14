Kadınhanı'nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Konya'nın Kadınhanı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlıdan biri tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı ve 4 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi. Tutuklanan zanlı adliyeye sevk edilirken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Osmancık Mahallesi'nde takibe aldığı H.K, M.K, M.D. ile Y.D'yi yakaladı.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.