Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen başkanlığında, kurum amirlerinin katılımlarıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen başkanlığında, kurum amirlerinin katılımlarıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda kadına yönelik şiddetin önlemesine dair, şiddetle mücadele alanında sunulan hizmetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi amacıyla kurumların sorumlulukları, ailenin korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesine dair konular görüşüldü.

Kadınların eğitiminin önemine vurgu yapan Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlerin hassasiyetle sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cevdet Ertürkmen, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title