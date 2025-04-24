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Kadına Şiddet Suçundan Aranan Şahıs Otobüs Yazıhanesinde Yakalandı

Kadına Şiddet Suçundan Aranan Şahıs Otobüs Yazıhanesinde Yakalandı
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Kütahya'da kadına karşı basit yaralama suçundan 4 ay 6 gün hapis cezasıyla aranan R.T., çalıştığı otobüs yazıhanesinde yakalandı. Emniyet güçleri tarafından yapılan çalışmalarda, şahsın arandığı belirlendi.

Kütahya'da kadına karşı basit yaralama suçundan 4 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilen şahıs çalıştığı otobüs yazıhanesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kütahya Şehirler Arası Otobüs Terminalinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan çalışmalarda, otobüs yazıhanesinde işçi olarak çalışan R.T. (38) isimli şahsın yapılan GBT- UYAP sorgusunda,

Kütahya Asliye Ceza İlamat Masası tarafından, Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan 4 Ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyor olduğu tespit edildi. Şahıs gerekli işlemleri için Nezarethane Büro Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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