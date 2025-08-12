Kadına Karşı Suçtan Hapis Cezası Olan Kadın Yakalandı

Kadına Karşı Suçtan Hapis Cezası Olan Kadın Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 'Kadına karşı basit yaralama' suçundan 22 ay 15 gün hapis cezası olan M.Ç., polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde "Kadına karşı basit yaralama" suçundan 22 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik ilçe genelinde çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, hakkında 22 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli kadının Mudurnu'da olduğu belirlendi. Ekipler, şahsın bulunduğu adresi tespit ederek operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ç., Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç., Bolu Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İclal Aydın'ı yıkan acı haber

İclal Aydın aldığı acı haberle ikinci kez yıkıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcı yalanı değil gerçek! Yakaladığı hayvanın eti mavi çıktı

Avcı yalanı değil gerçek! Yakaladığı hayvanın eti mavi çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.