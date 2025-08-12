Kadına Karşı Suçtan Hapis Cezası Olan Kadın Yakalandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde "Kadına karşı basit yaralama" suçundan 22 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik ilçe genelinde çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, hakkında 22 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli kadının Mudurnu'da olduğu belirlendi. Ekipler, şahsın bulunduğu adresi tespit ederek operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ç., Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç., Bolu Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BOLU