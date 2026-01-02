Haberler

ABD'de Rocky Dağları'nda yürüyüş yapan kadın puma saldırısında öldü

Güncelleme:
ABD'nin Colorado eyaletinde, Rocky Dağları'nda tek başına yürüyüş yapan bir kadın, puma saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Diğer yürüyüşçüler, kadının cesediyle birlikte bir puma gördü ve saldırgan hayvanı uzaklaştırdı. Olayın ardından bölgedeki pumalar öldürüldü.

ABD'nin Colorado eyaletinde yer alan Rocky Dağları'nda tek başına yürüyüş kadına dağ aslanı olarakta bilinen puma saldırdı. Colorado Park ve Yaban Hayatı Sözcüsü Kara Van Hoose, kadının cansız bedeninin dün Estes Park'ın kuzeydoğusundaki Crosier Dağı patikasında ıssız bir ormanlık alanda diğer yürüyüşçüler tarafından bulunduğunu açıkladı.

Hoose, yürüyüşçülerin kadının cesedinin yanında bir puma gördüklerini ve taş atarak kaçmasını sağladıklarını belirterek, yürüyüşçüler arasında bir doktorun da olduğunu ve kadına müdahale ettiğini, ancak kadının çoktan hayatını kaybettiğini ifade etti.

Colorado Park ve Yaban Hayatı, saldırının ardından harekete geçerek, olay yerinin yakınındaki patikaları kapatarak, bölge tespit edilen iki pumayı vurarak öldürüldü.

Colorado'da pumaların insanlara saldırması nadir bir olay olarak biliniyor. Colorado Park ve Yaban Hayatı'na 1990'dan bu yana 28 saldırı bildirilirken, son ölümcül saldırı 1999'da meydana geldi. - COLORADO

