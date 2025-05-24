Fren yerine gaza bastı, kasap dükkanına daldı

Fren yerine gaza bastı, kasap dükkanına daldı
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Bolu'da, aracını park ederken fren yerine gaza basan kadın sürücü, kasap dükkanının camını parçalayıp içeri girdi. Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi, yaralanma olmadı ancak dükkanda maddi hasar oluştu.

Bolu'da aracını park etmeye çalıştığı esnada fren yerine gaza basan kadın sürücü, kasap dükkanına girdi.
Kaza, Köroğlu Mahallesi Gerede Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, aracını kasap dükkanın önüne park etmek isterken, fren yerine gaz pedalına bastı. Dükkanın camını parçalayan araç, yaklaşık 1 metre içeriye girerek durabildi. Bu sırada dükkanda bulunan personel ise büyük bir şok yaşadı. Kazada yaralanma olmazken, dükkanda maddi hasar oluştu.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, kadın sürücünün hızla dükkana girerek camı parçaladığı, çarpma anıyla birlikte içerideki personelin şok geçirerek dışarı çıktığı görüldü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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