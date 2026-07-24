Haberler

Eskişehir'de Gaz ve Freni Karıştıran Sürücü Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Eskişehir'de Gaz ve Freni Karıştıran Sürücü Kaza Yaptı: 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de gaz ve fren pedalını karıştırdığı iddia edilen kadın sürücü S.V.'nin kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çıkıp ağaca çarptı. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, araçta maddi hasar oluştu.

Eskişehir'de gaz ve fren pedalını karıştırdığı iddia edilen kadın sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırım ile ağaca çarptı. Sürücü hafif yaralandı.

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Karsak Sokak üzerinde meydana gelen kazada, S.V. idaresindeki 26 PK 615 plakalı otomobil kontrolden çıktı. İddiaya göre sürücü S.V.'nin gaz ile fren pedalının yerini karıştırması sonucu kontrolü kaybolan araç, yol kenarındaki kaldırıma çıkıp ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kadın sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Hasar gören otomobil ise çekici marifetiyle sokaktan kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beklenen gün geldi: Özgür Özel, istifasını duyurup partiyi bugün kuracak

Ve bugün dananın kuyruğu kopuyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü iş insanı lüks otelin 28. katından düşerek öldü! Son mesajı kafaları karıştırdı

Ünlü iş insanı 28. kattan düşerek öldü! Son mesajı kafaları karıştırdı
Rusya'nın can damarına bir darbe daha!

Ülke felaketi yaşıyor! Can damarını 24 saat geçmeden yine vurdular
Bu hatayı sakın yapmayın! Evde sakladığınız altınlar hurdaya dönüşebilir

Bu hatayı sakın yapmayın! Evdeki altınlarınız hurda olabilir

Yemen tarihinde bir ilk! Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı

Tarihi atama! Ülkede bir ilk yaşanıyor
Fatma Soydaş'ın tutuklamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Tutuklamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı! Tavırlara dikkat
5 binden fazla insanın öldüğü depremden yeni görüntü

Görüntü herhangi bir korku filminden değil! Ölü sayısı 5 bini aştı
Henüz 15 yaşında! Yaptığından utanacağına bir hatıra fotoğrafı çektirdi

Henüz 15 yaşında! Yaptığından utanacağına bir de poz verdi