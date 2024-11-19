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Kadın polisin yangın hassasiyetine emniyet müdüründen plaket

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Kadın polisin yangın hassasiyetine emniyet müdüründen plaket Dumanı görünce ihbarı geçip itfaiyenin hızlı gelebilmesi için yoğun çaba harcayan, zarar görmemesi için yayaları da uzaklaştıran kadın polise plaket verildi Antalya'da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddede bir iş yerinin...

Kadın polisin yangın hassasiyetine emniyet müdüründen plaket

Dumanı görünce ihbarı geçip itfaiyenin hızlı gelebilmesi için yoğun çaba harcayan, zarar görmemesi için yayaları da uzaklaştıran kadın polise plaket verildi

ANTALYA - Antalya'da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddede bir iş yerinin bacasında çıkan yangında dumanları fark ederek Acil Çağrı Merkezini arayan ve bu sırada itfaiye ekiplerinin gelmesini hızlandırabilmek için var gücüyle çaba sarf eden trafik polisine İl Emniyet Müdürü tarafından plaket verildi.

Yangın, 15 Kasım Cuma günü saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerindeki bir iş yerinin bacasında çıktı. Bu sırada devriye görevi yapan Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize Şahin Timi'nde görevli Elçin Arıkan adlı trafik polisi, dumanları fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, dumanlar etrafı sardı. Arıkan, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddede ekiplerin işini kolaylaştırmak için yoğun çaba harcadı. Trafik polisi, yangın bölgesinden geçen yayaları uzaklaştırarak, olayları izleyip trafiği yavaşlatan sürücüleri ise 'Bas gaza, önüne bak' şeklinde uyardı.

Baca yangını iş yeri çalışanlarının yangın tüpleriyle müdahalesiyle söndürülürken, bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürü plaket verdi

İhlas Haber Ajansı'nın özel haberinin ardından, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, polis memuru Elçin Arıkan'ı gayretli ve özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik etti. İlker Arslan, polis memuru Arıkan'a gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı plaket vererek, Türk Polisinin insan odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda kuvvetli ve disiplinli olmanın yanı sıra milletten şefkatini e esirgemeden görevini hakkı ve layıkıyla yaptığını vurguladı.

Kadın polisin yangın hassasiyetine emniyet müdüründen plaket
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN - 3.Sayfa
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