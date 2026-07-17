Park halindeki otomobilin camlarını kıran kadın kamerada
Karabük'te kimliği belirsiz bir kadın, park halindeki otomobilin camlarını demir çubukla kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis kadını yakalamak için çalışma başlattı.
Karabük'te kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının park halindeki otomobilin camlarını demir çubukla kırdığı anlar cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
İddiaya göre, eline aldığı demir çubukla park halindeki otomobilin yanına gelen kadın, aracın camlarına art arda vurmaya başladı.
Hırsını alamayan kadın üç kez aracın başına gelerek camları kırıp olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri kadının yakalanması çalışma başlattı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı