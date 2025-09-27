Haberler

Kadın Kıyafetiyle Hırsızlık Yapan Şahıs Tutuklandı

Kadın Kıyafetiyle Hırsızlık Yapan Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kadın kıyafetiyle balkonlara tırmanarak hırsızlık yapan Muhammet Akçal tutuklandı. Güvenlik kameraları, Akçal'ın çaldığı kadın giyim eşyalarını alırkenki anları kaydetti.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kadın gibi giyinip, hırsızlık yaptığı belirlenen Muhammet Akçal (38), tutuklandı. Akçal'ın kadın kıyafetiyle bir evin balkonuna tırmandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Aktepe ve Dokuzkavaklar mahallelerinde balkonlardan kadın giyim eşyalarının çalınmasıyla ilgili Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi, kadın gibi giyinen bir erkeğin balkonlara tırmanıp, kadın kıyafetlerini çaldığı saptandı. Hırsızlık ve Yankesici Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık yapan şüpheliyi tespit edip, önceki gün düzenlenen operasyonla yakaladı. Ekipler, balkonlardan hırsızlık yapan şüphelinin Muhammet Akçal olduğunu, kadın gibi giyinip hırsızlık yaptığını belirledi. Akçal'ın bir evin balkonundan perde, başka evin balkonundan 7 şal, başka evlerin balkonlarından ise kadın abiye kıyafetleri çaldığı tespit edildi. İfadesinde suçunu kabul eden Akçal, sevk edildiği adliyede dün, 'Evden hırsızlık' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Sisi'den tartışma yaratacak Gazze çıkışı: Kimse savaşa girmemizi beklemesin

İslam coğrafyasında deprem etkisi yaratan Gazze çıkışı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbdülhamit:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 355 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnanılmaz maç! Mourinho öldü öldü dirildi

Benfica'da 3. maçına çıktı! İşte sonuç
Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti: Eşinizin soyadını almayın

Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.