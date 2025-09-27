Kadın Kıyafetiyle Hırsızlık Yapan Şahıs Tutuklandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kadın gibi giyinip, hırsızlık yaptığı belirlenen Muhammet Akçal (38), tutuklandı. Akçal'ın kadın kıyafetiyle bir evin balkonuna tırmandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Aktepe ve Dokuzkavaklar mahallelerinde balkonlardan kadın giyim eşyalarının çalınmasıyla ilgili Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi, kadın gibi giyinen bir erkeğin balkonlara tırmanıp, kadın kıyafetlerini çaldığı saptandı. Hırsızlık ve Yankesici Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık yapan şüpheliyi tespit edip, önceki gün düzenlenen operasyonla yakaladı. Ekipler, balkonlardan hırsızlık yapan şüphelinin Muhammet Akçal olduğunu, kadın gibi giyinip hırsızlık yaptığını belirledi. Akçal'ın bir evin balkonundan perde, başka evin balkonundan 7 şal, başka evlerin balkonlarından ise kadın abiye kıyafetleri çaldığı tespit edildi. İfadesinde suçunu kabul eden Akçal, sevk edildiği adliyede dün, 'Evden hırsızlık' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından tutuklandı.