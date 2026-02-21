"Yasadışı bahis sitesine girdin" diye kandırdı, 140 bin lirasını dolandırdı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir kadın telefonda kendisini avukat olarak tanıtan şahsa 140 bin lirasını kaptırdı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Vardallı mahallesinde oturan E.Ö (38) isimli kadın, kendisini telefonla arayarak avukat olarak tanıtan şahsın kendisinin yasa dışı bahis sitesine girdiğini, dosyanın kapatılması için para yatırması gerektiğini söylemesi üzerine paniğe kapıldı.

Şahsın gönderdiği hesaba toplamda 140 bin TL para yatıran kadın, kendisini arayan şahsa bir süre sonra ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. İlçe polis karakoluna başvuran kadın şikayetçi olurken, şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı