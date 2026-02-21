"Yasadışı bahis sitesine girdin" diye kandırdı, 140 bin lirasını dolandırdı
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde E.Ö. adlı kadın, telefonda kendisini avukat olarak tanıtan bir dolandırıcıya 140 bin lira kaptırdı. Dolandırıcının yasadışı bahisle ilgili para yatırması için paniğe kapılan kadın, dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu.
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir kadın telefonda kendisini avukat olarak tanıtan şahsa 140 bin lirasını kaptırdı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Vardallı mahallesinde oturan E.Ö (38) isimli kadın, kendisini telefonla arayarak avukat olarak tanıtan şahsın kendisinin yasa dışı bahis sitesine girdiğini, dosyanın kapatılması için para yatırması gerektiğini söylemesi üzerine paniğe kapıldı.
Şahsın gönderdiği hesaba toplamda 140 bin TL para yatıran kadın, kendisini arayan şahsa bir süre sonra ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. İlçe polis karakoluna başvuran kadın şikayetçi olurken, şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. - TRABZON