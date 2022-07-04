Kadıköy metroda alkol kavgası kamerada Kadıköy metroda alkol kavgası kamerada Kadıköy'de metro içerisinde bir yolcunun, alkol içtiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Kadıköy metroda alkol kavgası kamerada İSTANBUL - Kadıköy'de metro içerisinde bir yolcunun, alkol içtiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Taraflar arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün Kadıköy- Tavşantepe Metro hattında meydana geldi. İddiaya göre, Metro içerisinde seyahat eden yolculardan birinin alkol aldığını gören bir vatandaş, sözlü uyarıda bulundu. Alkol alan şahsın da karşılık vermesi üzerine sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Çıkan kavgayı diğer yolcular ayırmaya çalıştı. Tren içerisinde bulunan kadın yolcular ise kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşlar, kavgaya karışan şahsı kontrol etmekte güçlük çekti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - 3. Sayfa Kadıköy 3. Sayfa Güncel Haberler

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