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Kadıköy'de Yangın: Yazar Süha Oğuzertem Hayatını Kaybetti

Kadıköy'de Yangın: Yazar Süha Oğuzertem Hayatını Kaybetti
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Kadıköy'de bir apartmanın birinci katında çıkan yangında 65 yaşındaki yazar Süha Oğuzertem hayatını kaybetti. Yangının nedeni araştırılıyor.

Kadıköy'de 10 katlı binanın birinci katında çıkan yangında, yazar Süha Oğuzertem(65) hayatını kaybetti.

Yangın, geçtiğimiz gün saat 20.00 sıralarında Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Aktepe Sokak'ta bulunan 10 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, evde yalnız yaşadığı öğrenilen 65 yaşındaki yazar Süha Oğuzertem dumandan etkilenmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Oğuzertem, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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