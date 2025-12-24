Haberler

Bağdat Caddesi'nde çatı katında çıkan yangın büyüdü, 2 bloklu bina küle döndü

Güncelleme:
Kadıköy Bostancı Bağdat Caddesi'nde bir binanın çatı katında çıkan yangın, tüm binayı sardı. Yangın güçlükle kontrol altına alınırken, çatı ve giriş katındaki restoran tamamen yandı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kadıköy Bostancı Bağdat Caddesi'nde 5 katlı bir binanın çatı katında başlayan yangın güçlükle kontrol altına alınırken, 2 bloklu binanın çatı ve giriş katları tamamen küle döndü.

Olay, saat 14: 50'de Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı ve 2 bloklu binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bir anda büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları nedeniyle bölge yoğun şekilde duman altında kaldı. Binanın çatı katı ve giriş katında bulunan bir restoran tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekipler tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşlar arasında büyük panik yaşandı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, binanın içinden çıkan ve dumandan etkilenen bir vatandaşa olay yerinde bulunan ambulansta müdahale edildi. Çalışmalar nedeniyle Bağdat Caddesi tamamen trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

