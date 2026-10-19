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Kadıköy'de üç katlı metruk ahşap köşkte çıkan yangın söndürüldü, ölen yaralanan yok

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Kadıköy'de Merdivenköy Mahallesi Çavuş Kuşu Sokak'taki üç katlı metruk ahşap köşkte gece 01.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken köşk kullanılamaz hale geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kadıköy'de gece saatlerinde üç katlı ahşap bir köşkte yangın çıktı. Yangın nedeniyle bina kullanılamaz hale geldi.

Yangın gece 01.30 sıralarında Merdivenköy Mahallesi Çavuş Kuşu Sokak üzerinde bulunan bir ahşap köşkte meydana geldi. Metruk halde bulunan ahşap köşkte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının giderek büyümesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle köşk kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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