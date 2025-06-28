Kadıköy'de TİP Etkinliğinde 48 Kişi Gözaltına Alındı

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Türkiye İşçi Partisi tarafından Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, İrfan Değirmenci ve 47 kişi 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet' suçundan gözaltına alındı.

Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından düzenlenen parti etkinliğinde İrfan Değirmenci ve beraberindeki 47 kişi "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" suçundan gözaltına alındı. Değirmenci ve 47 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda düzenlenen parti etkinliğinde, TİP Parti Meclis üyesi İrfan Değirmenci ve 47 kişi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı tarafından gözaltı kararı verilmesinin ardından Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan Değirmenci ve 47 kişinin işlemlerinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünde devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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