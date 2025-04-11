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Kadıköy'de Saldırı Sonrası Tehdit Mesajları Gönderen 5 Şüpheli Tutuklandı

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İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu ölen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesaj atan 5 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, tehdit suçlarından adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.

İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medyadan tehdit içerikli mesajlar atan 5 şüpheli tutuklandı.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar atan ve gözaltına alınan 5 şüpheli öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli B.A. ve suça sürüklenen çocuklar A.S.D, E.K, H.E.A 'birden fazla kişi ile tehdit', 'silahla tehdit' suçlarından, suça sürüklenen çocuk K.G. ise 'birden fazla kişi ile tehdit', 'silahla tehdit', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 5 şahıs sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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